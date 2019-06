Decreto crescita e Ittierre, la Testamento chiede l’allargamento dei beneficiari della mobilità

La deputata pentastellata ha presentato un’istanza di “impegno del Governo a valutare l'opportunità di una norma che garantisca per tutti i lavoratori il requisito della continuità. Per chi ne ha già diritto i fondi ci sono"

ROMA. Un allargamento della platea di beneficiari del trattamento della mobilità in deroga. Questo quanto richiesto dalla parlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento, la quale ha presentato un ordine del giorno ad hoc relativo alla questione degli ex Ittierre della provincia di Isernia, da inserire nel Decreto crescita.

“Il mio ordine del giorno – spiega Testamento - chiede al Governo di prestare attenzione alla situazione che da alcune settimane stanno vivendo lavoratrici e lavoratori dell’ex stabilimento Ittierre. Nello specifico, il Governo ha assunto l'impegno a valutare l’opportunità di prevedere l’anticipo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2016 della forbice temporale fissata dall’articolo 25 –ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136 sul riconoscimento della mobilità in deroga. L’obiettivo è quello di garantire la sua erogazione anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno cessato il trattamento di mobilità prima del 22 novembre 2017.

Alcuni gruppi di dipendenti dell'ex Ittierre, infatti, - ancora la deputata pentastellata - hanno terminato il precedente trattamento a gennaio, marzo e maggio 2017 e, pertanto, questo ordine del giorno impegna il Governo ad adoperarsi per estendere le risorse anche a questi ultimi”.

I 7.077.499 euro assegnati alla Regione Molise dal recente decreto interministeriale garantiscono, invece, la mobilità a coloro che rientrano nel primo range temporale. “Le risorse dunque – rimarca Testamento - il Governo le ha messe a disposizione”.

Di qui la palla alla Regione, non senza qualche stilettata in merito ai ritardi nel campo delle Politiche Attive del Lavoro. “Ora spetta alla Regione Molise, al Presidente Toma e all’Assessore Mazzuto, fare il più rapidamente possibile quello che ricade sotto la loro esclusiva competenza: adottare un Piano regionale delle Politiche Attive, condizione indispensabile affinché i fondi possano essere erogati.

Nella sua recente relazione, - incalza la portavoce grillina - la seconda commissione consiliare della Regione Molise ha evidenziato con chiarezza che dal 2014 ad oggi la Regione non ha adottato alcun Piano per Ittierre, precludendo con tale scellerata condotta qualsiasi minima speranza di ricollocamento degli ex lavoratori e lavoratrici. È ora che il presidente della giunta regionale e l’assessore al ramo facciano il loro dovere e la smettano di scaricare le responsabilità sul Governo che – ripeto – assegnando già i soldi alla Regione ha fatto la propria parte.

Occorre – conclude Testamento - un Piano che non sia una mera raccolta di buoni propositi, bensì un insieme di misure volte a favorire percorsi di formazione che siano utili all’inserimento lavorativo, nonché capaci di garantire le nuove competenze richieste dal mercato anche nel settore tessile”.

