Isernia, contributi per il servizio di trasporto scolastico: domande entro il 30 giugno

L’assessore all’Istruzione Sonia De Toma ricorda che l’unico requisito richiesto è l’attestazione Isee non superiore ai 15mila euro. Per i piccoli che frequentano la San Pietro Celestino, invece, costo a totale carico dell’Amministrazione

ISERNIA. Sostegno alle spese del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, sia urbano che extraurbano: è possibile inoltrare le domande al Comune, unico requisito richiesto per la concessione del beneficio è la documentazione attestante un Isee di importo pari o inferiore ai 15mila euro.

L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, ricorda che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno prossimo. Per ogni eventuale informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del Comune di Isernia. Si precisa, inoltre, che anche durante l’anno scolastico 2019-2020 il trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria di San Pietro Celestino, sita nella nuova sede di località Acqua solfurea, rimarrà a totale carico dell’amministrazione comunale di Isernia, per consentire il diritto allo studio in luoghi sereni e sicuri strutturalmente.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale