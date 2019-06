Corpus Domini, conto alla rovescia per i Misteri. Domani sfilata davanti al ministro Di Maio

Macchina dell’organizzazione in pieno fermento per la messa a punto degli ultimi dettagli. Questa sera il concerto de Le vibrazioni e domani sera tocca a Luca Carboni



CAMPOBASSO Conto alla rovescia per la sfilata dei Misteri, che domani, nel giorno del Corpus Domini, torneranno a animare le strade del centro di Campobasso, come da tre secoli a questa parte.

Macchina dei preparativi in pieno fermento, per mettere a punto gli ultimi dettagli della manifestazione e potenziare la macchina della sicurezza, anche in considerazione della visita a Campobasso del vice premier Luigi Di Maio. Ministro rimasto ‘folgorato’ dalla visita al Museo dei Misteri, tanto da annunciare e confermare il suo ritorno in città domani, anche per festeggiare l’elezione del sindaco del M5s Roberto Gravina. Arrivo di Di Maio previsto intorno alle 11.30.

La partenza della sfilata è prevista per le 10 dal Museo dei Misteri, dopo la Messa e la cerimonia della ‘vestizione’. Il percorso è quello tradizionale, attraverso le vie del borgo antico – con passaggio e sosta davanti alla bottega dell’ideatore degli Ingegni Paolo Saverio di Zinno, in via Sant’Antonio Abate – e poi per il centro murattiano.

Intorno alle 13 la benedizione da parte del vescovo Bregantini sotto il balcone del Comune, dove i 13 Ingegni si allineano, quest’anno appunto davanti a Di Maio. Quindi il ritorno in via Trento. Nel pomeriggio il momento religioso della processione del Corpus Domini.

In serata il concerto di Luca Carboni in piazza della Repubblica, che segue lo spettacolo della band Le Vibrazioni di questa sera. Per motivi di sicurezza accesso all’area spettacoli, con una capienza di 3.125 posti, previsto da via Milano, con controlli capillari e divieto di introdurre trolley, valigie e bottiglie di vetro. Eventi che fanno parte del programma di festeggiamenti organizzato dall’amministrazione comunale per il Corpus Domini. Iniziative tutte in corso nel centro cittadino, animato dalla presenza delle bancarelle, altro elemento immancabile del Corpus Domini.

