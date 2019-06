Di Maio colpito dai Misteri: bellissimi, facendomi ‘annerire’ dal diavolo ho rispettato la tradizione

Il vice premier, a Campobasso per assistere alla sfilata degli Ingegni, non ha mancato di fare la sua ‘discesa agli Inferi’, che ha strappato anche l’applauso della Donzella, fino ad allora rimasta impassibile. “Le usanze vanno onorate”, ha scritto poi su Instagram



CAMPOBASSO. “Bellissimi i Misteri. Sono rimasto molto colpito da questa manifestazione e dal senso di comunità e di appartenenza dei campobassani”.

Parole queste che il ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha pronunciato, rivolgendosi al sindaco di Campobasso Roberto Gravina, insieme al quale ha assistito, dal balcone di Palazzo San Giorgio, alla sfilata dei Misteri.

Un momento istituzionale, al quale ha voluto aggiungere quello, meno istituzionale ma sicuramente più pittoresco, della ‘discesa agli Inferi’. E del contatto con il diavolo. Che lo ha aveva più volte chiamato con consueto ritornello “Di Maio, Di Maio, vietenne, vietenne”. E che poi gli ha imbrattato il viso di nero. Come aveva fatto questa mattina con il sindaco Gravina. Una scena forse inattesa, che ha strappato anche un applauso alla donzella Daniela Ruzzi, fino ad allora rimasta impassibile. E che forse non si aspettava il fuori programma. A cui il vice premier non si è sottratto.

“È usanza che i diavoli presenti sugli ingegni dei 'Misteri' - ha scritto lo stesso Di Maio sul suo profilo Instragram - durante la processione del Corpus Domini a Campobasso sporchino la faccia della gente... e le usanze vanno onorate. Soprattutto in un Paese come il nostro, dove le tradizioni purtroppo vanno perdendosi. Noi dobbiamo recuperarle, rispettando sempre quella che è stata la nostra storia e quella che oggi è la nostra cultura".

Campobasso per un giorno al centro dell’interesse della stampa nazionale, anche per la contestuale visita a Campobasso di due ministri. Oltre a Di Maio, accompagnato in città dalla fidanzata Virginia Saba, c’era la titolare della Difesa Elisabetta Trenta, in visita privata. Ma si sa, lei è molisana d’adozione, avendo sposato un campobassano. A Corpus Domini la Trenta c’era già stata e di sfilate dei Misteri ne ha viste parecchie. Nelle sue parole la fiducia per la possibilità di ottenere il riconoscimento Unesco per gli Ingegni, come ‘Patrimonio dell’umanità’. Il famoso salto di qualità sempre inseguito e mai raggiunto.

Ma oggi per i campobassani è stata la consueta festa. La foto ai Misteri accompagnata dalla caccia ai selfie, col ministro Di Maio, chi ci è riuscito, o con il nuovo sindaco, molti di più. “Lei è Gravina?” la domanda di una signora al primo cittadino. Che non si scompone più di tanto. “Sì, sono Gravina”. Almeno fino a quando si sente rispondere, “e io vengo da Gravina”. Selfie quasi di famiglia.

