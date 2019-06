Navigator, i nomi dei 13 vincitori del concorso in Molise

Ecco l’elenco dei candidati che hanno superato la selezione: sono 10 e Campobasso e 3 a Isernia. Pubblicata anche la graduatoria degli idonei

CAMPOBASSO/ ISERNIA. A soli quattro giorni dalle prove il sito dell’Anpal ha pubblicato i nomi dei vincitori del concorso Navigator. I Molise sono 13: dieci a Campobasso e 3 a Isernia.

A superare la prova, ricorda una nota Anpal, i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100e risulteranno vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili.

In caso di parità sarà preferito il candidato con il miglior voto di laurea e quello più giovane se si dovesse andare a un ulteriore spareggio. Tutti i candidati risultati vincitori alla prova selettiva verranno comunque contattati per email nei prossimi giorni.

Pubblicato anche l’elenco dei candidati idonei che potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. Anche in questo caso i candidati saranno contattati via e-mail.

Scarica i file con i nomi:

CB_vincitori.pdf; CB_idonei.pdf

IS_vincitori.pdf; IS_idonei.pdf



