Isernia, polizia municipale: cercasi agente semplice e nuova caserma

Pubblicato sul sito del Comune il bando per l’assunzione di un vigile urbano, dopo quello per la ricerca di un comandante. Intanto, l’amministrazione si muove per trovare un nuovo edificio per il corpo

ISERNIA. L’annunciata riorganizzazione della polizia municipale di Isernia prende forma. Nel Documento Unico di Programmazione 2019-2020 è stato previsto il rafforzamento dell’organico dei vigili. Mentre nel Piano di Alienazione 2019-2021 è stato posto in vendita l’edificio che ora ospita il corpo di polizia.

Ed ecco che, dopo il bando per l’assunzione di un Comandante per la municipale, arriva ora l’avviso per l’immissione in organico di un agente semplice.

Sul sito del Comune sono stati pubblicati gli atti. Si offre un contratto lavorativo di categoria ‘C’, a tempo pieno e indeterminato. I termini e le modalità per poter partecipare alla selezione sono consultabili sul sito internet istituzionale, ovvero all’Albo pretorio.

Per quanto concerne la collocazione dei vigili urbani, invece, l’amministrazione si sta muovendo per cercare una nuova caserma. La vecchia, di via XXIV Maggio, presenterebbe troppe criticità e l’eventuale ristrutturazione avrebbe costi proibitivi. Meglio traslocare. Obiettivo che si intende raggiungere entro l’anno. Ma la vendita dell’attuale stabile stenta ad andare in porto.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale