Mazzuto, 10 sì alla sfiducia. Salvato in extremis dal numero legale

Il blitz di Aida Romagnuolo consente, a sorpresa, di anticipare la trattazione dell'argomento, fermo dal 27 febbraio scorso. Si arriva, dopo valutazioni politiche diverse, alla votazione dell'atto che di fatto 'boccia' politicamente l'operato dell'assessore in quota Lega ma con soli 10 sì non si raggiunge il numero legale. La seduta è stata aggiornata a martedì prossimo

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Colpo di scena nel colpo di scena: arriva in aula, sebbene Mazzuto e Toma siano assenti, la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore esterno al Lavoro, parcheggiata dalla fine di febbraio nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Nell'aula semideserta tanti distinguo rispetto alla procedura adottata, che sembra aver messo in crisi anche i rapporti tra Facciolla e Fanelli. Alla fine, la votazione espressa non è valida. Se ne riparla martedì.

Tutto ha inizio alle 19.55 quando il Consiglio, presieduto da Patrizia Manzo, riparte in un’aula semivuota: presenti le minoranze, Aida Romagnuolo e Mena Calenda, il presidente della Prima Commissione Andrea Di Lucente, che non sfugge come invece fa la maggior parte dei colleghi di maggioranza. Ci sono anche gli assessori Niro e Di Baggio e il sottosegretario Pallante.

Illustrano la mozione di sfiducia le due ex leghiste che l’hanno depositata il 27 febbraio scorso, con le firme dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Ma è Vittorino Facciolla a mettere la pietra tombale su un atto che politicamente non gli appartiene. E non usa artifici linguistici, va dritto al cuore di quello che considera un fatto grave.

“Una vicenda surreale – dice - discutiamo della sfiducia in assenza dell’assessore e del presidente che lo dovrebbe rimuovere. La mia presenza è necessaria per mantenere il numero legale, ero arrivato quasi a San Martino e sono tornato indietro per consentire questo momento indegno, un’azione politica di cui non andare fieri”.

Nulla questio sulle criticità evidenziate in questi mesi dalle azioni messe in campo dall’assessore, oggi assente per impegni istituzionali, “ma questo metodo politico non mi appartiene né appartiene al Partito Democratico, che non avrebbe dovuto consentire quanto sta accadendo. Sono stato richiamato dal mio capogruppo e sono qui ma non condivido nulla di quanto sta accadendo. Anzi, ricordo che questa mattina sull’argomento delle nomine per il CdA della Molise Dati, la Romagnuolo e la Calenda non hanno votato con noi. Oggi noi facciamo da stampella a chi non ha voluto appoggiare la nostra azione. Decidetevi, o siete nella maggioranza o siete fuori”, dice, con il sangue agli occhi all’indirizzo delle due colleghe che insieme hanno ‘approfittato’ dei numeri e sono riuscite a portare alla discussione la mozione di sfiducia, ferma all’ordine del giorno dei lavori da 4 mesi.

E’ evidente che per i due consiglieri del Partito Democratico, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe rappresentare un ostacolo nei rapporti, politici e personali. Nelle parole del segretario regionale del Pd è altrettanto evidente l’amarezza per un gesto che, in politica, non dovrebbe meritare mai spazio.

Il ragionamento dei consiglieri del Movimento 5 Stelle è speculare. “Avremmo voluto confrontarci con la Giunta e con Mazzuto sui temi – spiega Angelo Primiani – sulle azioni politiche fallimentari ma siamo qui, per il nostro forte senso delle istituzioni. Siamo qui a discutere una mozione che non è né del Pd né dei 5 Stelle, di cui non siamo stati i fautori: la maggioranza è fuggita – dice guardandosi intorno – e ha scaricato la sfiducia su di noi, una mancata assunzione di responsabilità che pesa come un macigno”.