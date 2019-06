Sanità, Giustini a muso duro: io faccio politica? Pronto a lasciare, anche domani mattina

Il commissario ad acta intercettato dopo la ‘visita’ di ieri mattina alla Corte dei Conti. Le dichiarazioni rese prima di conoscere i dettagli dell’intervista al ministro Giulia Grillo che ha bocciato l’idea di usare i medici dell’Esercito. Il colonnello però conferma, a microfoni aperti: le proposte di chiedere aiuto ai pensionati, ai libero professionisti e ai medici militari autorizzate dalla Grillo (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA)

CAMPOBASSO. Il giudizio tranchant del ministro Giulia Grillo - che ‘bolla’ come impensabile l’idea di ricorrere ai medici dell’Esercito per tamponare l’emergenza Molise - non gli è ancora noto quandosi conclude la visita, non di cortesia, alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Angelo Giustini, commissario ad acta per la sanità molisana, in via Garibaldi, ieri mattina, è arrivato che non era mezzogiorno: a bordo della sua auto, faticando non poco a trovare parcheggio nei pressi dello stabile che ospita la magistratura contabile, il generale spiega il motivo della visita. In sintesi, la necessità di accertarsi che gli ultimi e rilevanti decreti da lui firmati siano arrivati a destinazione. Come è noto, alla Procura regionale della Corte dei Conti chiede di verificare dove siano finiti i 4 milioni e 200mila euro circa ‘volatilizzati’ e causa delle contestazioni del Tavolo Tecnico e della mancata approvazione del Bilancio Asrem. “Un atto dovuto verso tutti i cittadini del Molise” dice varcando il portone dello stabile.

Quando ne esce, dopo una mezz’ora, si lascia andare ad uno sfogo legato alle ultime fibrillazioni che caratterizzano il confronto – a distanza - con il presidente Toma.

Il generale Giustini ancora non sa che il ministro Giulia Grillo ha appena bocciato la sua ‘pazza idea’ di chiedere supporto ai medici dell’Esercito. Una ipotesi questa oggetto di una interlocuzione avviata anche con il ministro Elisabetta Trenta la quale, solo domenica scorsa e proprio da Campobasso, ne ha parlato con la stampa. Dichiarazioni riprese il giorno successivo dal quotidiano ‘La Repubblica’ che pubblica una lunga intervista al ministro Grillo avente ad oggetto proprio la situazione al collasso degli ospedali italiani. Si, perché non c’è solo il Molise a cercare con il lanternino i medici ortopedici, i pediatri, i ginecologi, i professionisti della rete dell’emergenza. Ed è proprio il ministro pentastellato, ieri mattina, ad entrare a gamba tesa nel dramma regionale. I medici dell’Esercito nelle corsie degli ospedali molisani? “Proposta irrealizzabile, dobbiamo cercare soluzioni reali e meno creative”. Tempo due ore e anche il presidente Toma torna all’attacco: “Mesi di attività inutile, aboliamo i commissariamenti”.

Giustini non ha idea di cosa lo aspetta al rientro in via Genova, dopo la chiacchierata con i magistrati della Corte dei Conti e dopo un caffè preso al bar. Certo è che ammette che la ricerca di professionisti in grado di scongiurare la chiusura dei reparti “era il messaggio autorizzato dal ministro alla Salute, portato alla ministra Trenta che se ne è fatta portavoce. Adesso ce l’hanno loro in mano”.

“Io sono pronto a lasciare anche domani mattina - continua ancora il generale - ma ricordo che sono un tecnico in difesa dei molisani, non faccio politica. E ringraziamo il ministro Grillo che dietro quegli input di 20 giorni fa uno scossone l’ha dato, il caso ortopedia almeno è chiuso”.

Il colonnello, ripresa la sua borsa in cuoio, si avvia verso via Genova, sede del suo ufficio. Ancora non sa che il ministro Grillo ha appena bocciato la sua ultima idea, che il governatore Toma ha lanciato strali da Bruxelles verso la struttura commissariale e che la giornataccia non finirà presto visto che c’è ancora la questione pediatria a Termoli da risolvere.

