Turismo traino del lavoro in Molise: a giugno circa 2mila nuovi contratti

Più occupazione in regione con l’arrivo della stagione estiva. Lo certifica il rapporto realizzato da Unioncamere, Camere di Commercio e Anpal





CAMPOBASSO. Segno più per il lavoro in Molise. A certificarlo il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere, Camere di Commercio e Anpal.

Previsti, dal mese corrente, circa 1.900 nuovi contratti. 400 unità in più rispetto al maggio scorso, a significare che la domanda di assunzioni è trainata dal turismo estivo. Che si traduce altresì in contratti stagionali e più servizi a persone e commercio.

A beneficiare maggiormente delle opportunità lavorative i giovani fino a 29 anni. E le professioni più richieste saranno gli addetti alla ristorazione e altre professioni dei servizi turistici, personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso e operatori della cura estetica.

Tuttavia, le entrate complessive restano pressoché invariate rispetto allo scorso anno.

A fronte dei probabili aumenti nel turismo e servizi alle persone, infatti, dovrebbero corrispondere le diminuzioni di entrate nei servizi alle imprese e nel comparto industriale. Quest’ultimo, in particolare, presenta importanti flessioni negative, intorno al meno 30 percento in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale