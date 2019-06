Il Molise vola negli States. Primiani: 133mila euro per marketing, vip cocktail e cene di gala

Lo ha evidenziato il consigliere regionale del M5s Angelo Primiano, puntando il dito sulle spese previste per la partecipazione, come ‘Regione d’onore’ alle iniziative per il 44° anniversario del Niaf

CAMPOBASSO. Molise ‘Regione d’onore’ alle iniziative del 44° anniversario della Fondazione Niaf, in programma il 2 novembre a Washington, prevista una spesa di 133mila euro, per il marketing territoriale, ma anche per la partecipazione a cocktail party e cene di gala. Voci contenute nella delibera 90/2019, sulle quali punta il dito il consigliere regionale del M5s Angelo Primiani, che fa un raffronto sull’esborso previsto per l’iniziativa negli States e nella carenza di fondi, che ha portato la Regione a finanziare solo 61 delle proposte presentate nell’ambito del bando ‘Turismo è cultura’.

“Mentre il Consiglio regionale e i cittadini molisani – ha scritto Primiani - attendono di capire la strategia e le priorità che il Piano strategico del Turismo individuerà per risollevare il nostro territorio, la Regione è impegnata nella definizione di importanti negoziati transatlantici che culmineranno (ne siamo certi) con l’arrivo di migliaia di americani attratti dalle nostre bellezze naturalistiche, dai nostri popolosi borghi e dal nostro rinomato caciocavallo”.

“Poco importa – ha evidenziato il pentastellato - se non si riescono a reperire 20 mila euro per formare nuove guide turistiche, in grado di assistere quei visitatori che, già oggi, scelgono la nostra terra e i nostri borghi per passare qualche giorno di svago. O se tanti piccoli musei e realtà culturali del Molise sono a rischio chiusura per scarsezza di risorse. La vera leva di sviluppo passerà attraverso questa prestigiosa e onerosa partnership internazionale che, siamo sicuri, troverà giustificazione anche nel piano strategico”.

Tra le iniziative previste la realizzazione di uno spazio Expo per le aziende e i prodotti molisani, con incontri B2B tra imprenditori, la partecipazione ad una ‘cena di gala con tavolo vip’, viaggi di istruzione per giovani ragazzi meritevoli la partecipazione a un ‘Vip Cocktail’ per i rappresentanti della Regione Molise, in visita ufficiale nella capitale americana.

“Ora, tralasciando per un momento il merito della questione – rimarca ancora Primiani - sorge spontaneo chiedersi quale siano la ratio e i criteri seguiti per l’assegnazione delle risorse. Ancora una volta ad essere penalizzati sono gli operatori della cultura e del turismo, i giovani professionisti in cerca di occupazione nell’industria culturale e tutti quei Comuni che, per veder finanziati i propri progetti, devono partecipare ad avvisi pubblici che creano una platea di scontenti sicuramente maggiore rispetto a quella dei soddisfatti”.

“Inoltre, il ricorso a tali procedure, di certo non collima con il principio di economicità che dovrebbe ispirare una pubblica amministrazione nell’assegnazione delle risorse, e la riprova ne è il fatto che la Regione Puglia, nel 2018, per la partecipazione allo stesso evento ha speso ‘solo' 90 mila euro. Ma si sa, noi siamo il Molise e in America vogliamo fare bella figura”.

“Sicuramente la partecipazione di imprenditori molisani alla kermesse novembrina del Niaf (probabilmente a spese loro) sarà una occasione interessante per allargare i mercati e creare nuovi contatti. Tuttavia – ha alzato il tiro il consigliere Cinque stelle - ci troviamo di fronte all’ennesima improvvisazione e ad un atto di indirizzo non in linea con quello che accade in Consiglio regionale, dove proprio su richiesta dell'assessore regionale al turismo è stato chiesto di congelare l’attività legislativa in materia turistica in attesa del testo unico e del piano strategico”.

“Tutti fermi ad aspettare le evoluzioni normative e programmatiche del settore – ha concluso Primiani - tranne la Giunta che se ne va in viaggio negli States al cospetto del Presidente Trump”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale