Niente parti a Termoli, Occhionero alla Camera: no ministri in passerella ma diritto alla salute

Lo ha detto la deputata molisana di LeU, intervenendo a Montecitorio sulla chiusura del Punto nascite del San Timoteo e rivolgendosi a Giulia Grillo. VEDI IL VIDEO

TERMOLI. “Non vogliamo ministri in passerella, ma chiediamo che in Molise il diritto alla salute sia garantito a tutti. Lottiamo insieme perché Termoli sia ancora ‘mamma’ di tanti bambini”. E’ quello che ha detto la deputata di LeU Giuseppina Occhionero, intervenendo a Montecitorio sulla chiusura del Punto nascite di Termoli.

Sul decreto, firmato dal commissario alla sanità Angelo Giustini, Occhionero si è rivolta al ministro della Salute Giulia Grillo. “Un fatto di gravità inaudita – lo ha definito la parlamentare - deciso tra l'altro in sintonia con il cosiddetto 'Tavolo tecnico', un organismo abominevole fatto di burocrati e ragionieri i quali, conti alla mano, decidono cosa e come fare la sanità in Molise. Lo fanno infischiandosene del destino e della salute delle persone, delle donne che devono partorire, dei bambini che nascono. Ma anche degli anziani, dei cardiopatici. Spostano, tagliano e suggeriscono chiusure con l'avallo dei commissari, perché il Molise è regione in rientro dal deficit per qualche decina di milioni di euro”.

“Il diritto alla salute è di tutti – ha aggiunto Occhionero - Nella mia regione si muore perché la tac è rotta. Perché il pronto soccorso è chiuso. E ora, ministro della salute Grillo e tutto il Governo, è bene che si sappia che in una parte del Molise non si può nemmeno più nascere. Ma dove siete finiti dopo la campagna elettorale di un anno fa, con il Molise che determinava le sorti del Governo? Ieri, ministro Grillo, lei ha detto che per la sanità in Molise non servono soluzioni fantasiose, come i medici militari. Voi non avete nemmeno un briciolo di fantasia e imbracciate la falce per tagliare dove capita. Ma, attenti, il Molise esiste – ha concluso la deputata - e vuole continuare a farlo, anche a dispetto di decisioni scellerate, avallate anche da questo ministro e da questo Governo”.

