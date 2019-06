Lega Molise, al via la campagna per il tesseramento

L’annuncio del coordinatore regionale Luigi Mazzuto. Gazebo in piazza nel week end a Campobasso, Isernia e Venafro

CAMPOBASSO/ISERNIA. Al via nel fine settimana la campagna di tesseramento della Lega Molise.

Ad annunciarlo il coordinatore regionale del partito di Salvini Luigi Mazzuto, che illustra anche il programma.

I gazebo saranno allestiti a Campobasso sabato 29 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, in piazza Municipio; a Isernia, in Piazza Repubblica, sabato 29 e domenica 30 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00; a Venafro, infine, sabato 29 giugno dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e domenica 30 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 20.30 presso la sede della Lega in via Vittorio Emanuele.

