Caldo torrido, la Coldiretti avvia la campagna antincendi

Un vademecum per evitare l’insorgere di roghi nelle aree boschive o comunque nei luoghi a rischio

CAMPOBASSO. All’indomani dell’ultimo rogo, divampato solo ieri a Campomarino, la Coldiretti interviene sul caso lanciando la campagna antincendi, particolarmente importante nel periodo estivo, quando le elevate temperature, insieme purtroppo all’attività dell’uomo, causano l’insorgere di focolai che talvolta hanno conseguenze serie.

Ed ecco le norme di buon comportamento che Coldiretti Molise invita a rispettare: prima regola per evitare l'insorgenza di un incendio nel bosco è quella di astenersi dall’accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via che il fuoco sia spento e le braci siano completamente fredde.

Soprattutto nelle campagne non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e, nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi, verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi.

Non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e, in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

Nel caso in cui venga avvistato un incendio – conclude Coldiretti - non prendere iniziative autonome ma mantenersi sempre a favore di vento, evitando di farsi accerchiare dalle fiamme e informare tempestivamente le autorità responsabili (Carabinieri Forestali 1515 o Vigili del Fuoco 115).

