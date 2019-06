Punta Nascita chiuso, Toma pronto a chiedere la 'testa' di Giustini: mandino qualcuno competente sui bilanci

Sanità, operazione verità del governatore. Intervento a tutto campo contro la decisione che ha sospeso l'attività del reparto al San Timoteo: "Una favola il baratto Isernia-Termoli". Martedì 2 luglio l'incontro con il sottosegretario Giorgetti: "Chiederò di accelerare per l'azzeramento del commissariamento". E sui 4.2 milioni di euro che non sarebbero stati 'girati' dalla Regione all'Asrem, arriva la lettera dei Ministeri che 'boccia' il decreto di Giustini

CAMPOBASSO. Una lettera ufficiale ai ministri della Salute e dell'Economia, Giulia Grillo e Giovanni Tria, e, per conoscenza, al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, con il quale si incontrerà martedì 2 luglio alle ore 16. "Perché col commissario Giustini non c'è confronto, ogni volta che vado mi viene notificato un provvedimento firmato. Ecco allora che io vado dai decisori, non dagli esecutori".

Esordisce così il governatore Donato Toma sul tema, delicatissimo, della chiusura del Punto Nascita di Termoli decretato dal commissario ad acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini. Con il quale il dialogo, fa sapere Toma, è interrotto. "Perché io elevo la discussione a rango politico con i soggetti che decidono realmente, non con quelli che eseguono".

"Non giudico il provvedimento - continua Toma - ma ritengo l'iter andasse fatto in maniera più complessa e inserito, eventualmente, in una riedizione del Piano sanitario, che ancora non avviene. In basso Molise c'è un dato in controtendenza, nascono più figli, ma ci si sposta di 30 chilometri. Dobbiamo chiederci perché Vasto è più rassicurante di Termoli, per le partorienti. L'area è ad alta densità abitativa, c'è un'affluenza fortissima nei mesi di villeggiatura. L'area medesima, inoltre, è contigua al cratere sismico interessato dai terremoti del 2002 e del 2018: quelle popolazioni raggiungono, per questioni di viabilità critiche, la città di Termoli e devono avere un'assistenza sanitaria adeguata".

Indispensabile la riconsiderazione della decisione della chiusura del Punto Nascita, dunque, per il presidente della Regione, che punta a risolvere il problema a livello politico e confida in particolare nell'incontro col sottosegretario Giorgetti per fermare quanto stabilito da Giustini e dal subcommissario Ida Grossi.

Non solo: la Conferenza Stato-Regioni, spiega sempre Toma, sta portando avanti una bozza di proposta di legge del dottor Luca Coletto, sottosegretario alla Sanità, che riguarda l'azzeramento di tutti i commissariamenti, prevedendo un sistema diverso: regione in debito affiancata da una regione virtuosa e Agenas come agenzia tecnica che coadiuva i presidenti della Regione nel fornire i servizi essenziali e l'assistenza adeguata, pur in Piano di rientro. Nei prossimi Patti per la Salute, dunque, si potrebbe superare l'esperienza dei commissari ad acta: "Perciò, andiamoci piano con le chiusure - sottolinea il governatore - Noi oggi siamo spodestati a livello politico, checché ne dica qualche consigliere regionale".

Di qui l'attacco politico, frontale, al Movimento 5 Stelle: "I consiglieri regionali che oggi parlano dopo aver spinto per il commissariamento si guardino allo specchio, prima di dire certe cose. La favola di Isernia barattata con Termoli è appunto una favola, ho tutti i documenti. Sono loro, dal Comitato Percorso Nascite nazionale che hanno stabilito, in relazione al trend dei parti, che Termoli dovesse essere chiuso e Isernia no. Ma noi abbiamo insistito con la deroga, senza avere risposta, anche per Termoli. Anzi, la risposta è stata appunto la chiusura. La decisione passa sulla testa dei molisani, è presa dai Tavoli tecnici. Tutta l'attività che stiamo ponendo in essere, a livello politico, è dunque per l'abolizione dei commissariamenti".

"Se il Commissario mi avesse detto di preciso - torna a sconfessare l'operato dei tecnici, il governatore - a quanto ammontava il deficit, avrei trovato le risorse. Invece mi ha detto che secondo lui mancavano 4,2 milioni che noi, come Regione, non avremmo girato all'Asrem. Ma questo non è vero secondo il Ministero, proprio ieri è arrivata una lettera a Giustini che lo invita a ritirare il decreto in cui affermava questa cosa. L'eccezione sulla fiscalità non ci è mai stata fatta dai Tavoli tecnici, non è stata rilevata alcuna difformità di coperture. Ci è stato solo detto di coprire il disavanzo con le risorse regionali. Io, infatti, avevo chiesto ai commissari di sapere con precisione il disavanzo totale, ottenendo 'in cambio' la presentazione dei documenti alla Procura della Corte dei conti".

"Forse qualche tecnico che mastica di bilancio avrebbero dovuto mandarcelo - attacca ancora Toma - Non poter utilizzare la fiscalità per pagare il mutuo sanitario precedente, significa che la norma mi toglie attività correnti e dunque devo girare tutta la fiscalità alla sanità per l'intera durata del mutuo trentennale. Invece, come dice la norma regionale, che il Ministero ci dice di non modificare in quanto con esso concordata, a fine anno si vede quanto disavanzo c'è e si trovano le risorse per coprirlo. L'aumento delle aliquote vale circa 10 milioni di euro, ma abbiamo anche risorse nostre, come Regione; parlo di residui attivi, che avremmo potuto utilizzare. Non abbiamo problemi, volevamo solo sapere quanto dovevamo coprire e saremmo andati in Consiglio con una legge di copertura, una sola volta. Ora, invece, copriremo 4.2 milioni e poi il resto. Non c'è alcuna cosa strana: chi dice il contrario non ha studiato e non ha capito un fico secco di bilancio. Vogliamo dialogare, ma con i mandanti, non con i mandatari. Perché è a loro che vogliamo far cambiare idea. Ho il diritto di dare ai molisani la stessa assistenza che hanno gli emiliani in Emilia-Romagna".

Toma si dice anche convinto che Giustini abbia 'vita' breve, in Molise: "Qualche fastidio lo sta creando anche alla Grillo - si spinge a dire - dunque potrebbe esserci qualche sorpresa. Chiederò a Giorgetti di accelerare la procedura di azzeramento dei commissariamenti, una regione non può essere commissariata per 12 anni. Si tratta di un provvedimento obsoleto e che si è rivelato fallimentare".

Poi Toma si toglie un pesante sassolino dalla scarpa. "Io vado dalla porta principale ad interloquire con il governo, ma qualcun altro entra dalla porta posteriore. Ho un'opposizione che agisce in maniera anche ingiuriosa nei miei confronti e a livello romano c'è una parte, al governo, dello stesso colore politico della mia opposizione. C'è chi fa e chi disfa".

Infine, un passaggio sul ruolo dei parlamentari pentastellati. "La delegazione parlamentare - conclude il presidente - è venuta a discutere con me, in tempi non sospetti, del nome del commissario. Punto".

seguono aggiornamenti