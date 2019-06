Sanità, ‘guerra’ tra Termoli e Isernia. Di Lucente: politica dell’odio e i 5 stelle plaudono a questo scempio

L’esponente dei Popolari per l’Italia commenta gli ultimi accadimenti e le conseguenze dei provvedimenti adottati dalla struttura commissariale: si aizzano l’uno contro l’altro i territori della regione mentre invece dovremmo collaborare per arrivare a scelte serie e condivise

CAMPOBASSO. “Quella a cui stiamo assistendo è una vera guerra tra poveri – dice Andrea Di Lucente -. La notizia della chiusura del punto nascite di Termoli mostra in tutta la sua drammaticità quello che sta succedendo alla sanità molisana e al Molise in generale. Chiudono Termoli e c'è qualcuno che si chiede come mai non facciano lo stesso anche con Isernia. Ma questa è una vera lotta per le briciole. Noi, invece, dovremmo puntare ad un piano complessivo, a tutelare tutto quello che può essere salvabile”.

Il presidente della Prima Commissione consiliare attacca frontalmente la struttura commissariale, le metodologie con le quali interviene e gli effetti conseguenti.

“La politica romana, l’assenza di informazioni e controllo dei cittadini stanno finendo per mettere contro i territori. Salvare Isernia non significa affossare Termoli o viceversa. Quello che chiedo è che venga definita una volta per tutte la situazione cercando di capire cosa sia possibile salvare e lottare per salvaguardare quanto più possibile.

Eppure dai commissari non otteniamo che silenzio, le scelte vengono comunicate a cose fatte senza che vi sia un confronto. E, ciliegina sulla torta, si finisce anche per aizzare l’uno contro l’altro i territori della regione. Si tratta di una politica dell’odio dalla quale dovremmo tirarci fuori attraverso scelte serie e collaborando. Invece, da parte dei commissari troviamo un muro, da parte della delegazione parlamentare non c’è mai una sponda politica che sostenga il Molise e i consiglieri regionali grillini (stessa appartenenza politica del ministro alla Salute) addirittura plaudono a questo scempio”.

