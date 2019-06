Isernia, lavori a rilento su Viale 3 marzo 1970: l’appello dei cittadini

I residenti chiedono di accelerare gli interventi per evitare disagi con la riapertura delle scuole a settembre

ISERNIA. L’apertura del cantiere è stata annunciata dall’amministrazione comunale nei primi giorni di giugno. Tuttavia sembrano procedere a rilento i lavori avviati lungo viale 3 Marzo 1970 a Isernia. Come è noto l’obiettivo è quello di realizzare due distinte corsie di marcia che contribuiranno a snellire il traffico, garantendo meno rallentamenti.

I cittadini hanno accolto favorevolmente la scelta di eseguire gli interventi in questo periodo, subito dopo la chiusura delle scuole. Per questo ora chiedono al Comune di accelerare i tempi, in modo da completare i lavori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per evitare un ulteriore congestionamento del traffico.

Il progetto, come è noto, prevede la riduzione del marciapiede sul lato destro in direzione Isernia: intervento utile ad agevolare la svolta e l'immissione nella nuova rotatoria dei veicoli provenienti da via Vivaldi, consentendo la possibilità di ricavare una seconda corsia.

Anche in direzione San Lazzaro verrà ridotta una porzione di marciapiede per consentire l'allineamento e la prosecuzione delle due corsie di uscita dalla rotatoria. Ne beneficerà tutto il traffico, che risulterà più ordinato e regolare.

