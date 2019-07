Isernia, la Regione stanzia 100mila euro per Palazzo Orlando

I fondi serviranno alla valorizzazione dello storico stabile in attesa delle decisioni in merito alla sua destinazione

ISERNIA. In attesa di conoscere quale sarà la sua destinazione, la Regione Molise ha dato il via libera alla concessione di 100mila euro al Comune di Isernia per la valorizzazione di Palazzo Orlando.

Lo si apprende da una recente determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Giuseppe Giarrusso, del 21 giugno.

Circa 70milla euro saranno utilizzati per gli interventi di messa in sicurezza che ancora devono essere ultimati. Il resto, invece, servirà per effettuare un ulteriore studio di vulnerabilità sismica.

Come è noto è in corso da tempo una trattiva con la Guardia di Finanza per trasferire nello storico stabile il comando provinciale delle Fiamme Gialle. Con ogni probabilità sarà fondamentale, ai fini della decisione finale, il risultato dello studio.

