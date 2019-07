Macchia d’Isernia, la piazza diventa uno spazio per bambini

Tutte le domeniche, fino al 18 agosto, isola pedonale in largo Elena per consentire ai più piccini di giocare liberamente. L’iniziativa della nuova amministrazione

MACCHIA D’ISERNIA. Una iniziativa kid-friendly, o più comunemente a misura di bimbo, quella promossa a Macchia d’Isernia dalla nuova amministrazione comunale.

Da ieri e per tutte le domeniche, fino al 18 agosto prossimo, la piazza centrale del paese, ossia Piazza Elena, sarà chiusa al traffico veicolare, per consentire ai più piccini di giocare liberamente.

Una vera e propria donazione per i bambini, che potranno così godere di uno spazio in cui scorrazzare felici. Un modo per viversi appieno il proprio paese, lasciando più tranquilli anche i genitori.

Un’idea, quella dell’isola pedonale, messa in atto dalla nuova squadra di governo cittadino per rispondere alle esigenze di tutti, anche delle fasce di solito meno rappresentate.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale