Campobasso, Libertucci ‘controlla’ Gravina e rilancia: fuori dall’assise per colpa delle scelte e della debolezza del Pd

Il referente di ‘Italia in Comune’ tiene fede alla promessa fatta all’indomani del disastroso risultato elettorale che ha relegato il centrosinistra all’opposizione e rilancia le attività dell’osservatorio civico per la partecipazione attiva alla vita politica, sociale e economica del capoluogo

CAMPOBASSO. Lo aveva annunciato, all’indomani della pesante sconfitta elettorale che ha di fatto posizionato il centrosinistra all’opposizione, tagliando fuori il candidato sindaco Antonio Battista anche dal turno di ballottaggio.

Nasce oggi l’osservatorio civico per la partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica della città di Campobasso e, nel mentre, la sezione cittadina di ‘Italia in Comune’ avvia una attenta azione di verifica dell’operato della Giunta a 5 Stelle, continuando ad essere di stimolo per il ruolo dell’opposizione in Consiglio comunale.

“Seguiremo con attenzione l’attività amministrativa – spiega Pino Libertucci, referente di ‘Italia in Comune’ - , partecipando, ove possibile, ai Consigli Comunali e se necessario intervenendo per esprimere le valutazioni politiche sull’operato dell’amministrazione e delle opposizioni.

E’ giusto evidenziare – rimarca Libertucci - che siamo fuori dal Consiglio Comunale per la debolezza della coalizione. Tale risultato è da imputare in particolar modo al Partito Democratico che ha presentato una lista incompleta ottenendo solo il 16% dei consensi e alla debolezza del candidato Sindaco del centro sinistra, che non è riuscito minimamente ad intercettare il pur consistente voto disgiunto sul candidato del centrodestra ed è stato oggetto di voto disgiunto da parte della propria coalizione. Inoltre evidenziamo che, per forte senso di responsabilità e per non consegnare il capoluogo agli avversari, la Sezione di Italia in Comune di Campobasso ha rinunciato ad una lista autonoma".

