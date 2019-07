Toma da Giorgetti: troppi 500 parti, numeri più bassi x salvare il Molise

Il governatore ha incontrato il sottosegretario leghista per chiedere la revoca dei commissari e rivedere a 300 il numero dei parti, in modo da scongiurare la chiusura del punto nascita di Termoli

CAMPOBASSO. Chiusura del Punto nascite di Termoli e situazione di emergenza degli ospedali molisani, il governatore del Molise Donato Toma ha incontrato questo pomeriggio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

“Abbiamo avuto un dialogo schietto e proficuo – ha dichiarato Toma al termine del confronto. Giorgetti è informato sulla situazione sanitaria molisana, ha preso atto che il commissariamento non ha fatto passi avanti".

“La situazione del Molise – ha aggiunto il governatore – appare in regresso e non in progresso”. Da qui la richiesta che Toma ha fatto a Giorgetti, che il Governo riveda le nomine dei commissari alla sanità e che riduca il numero minimo dei parti per tenere in vita i Punti nascita.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale