Caos ‘soste blu’, pressing del Pd sul sindaco: unica soluzione l’annullamento del bando

A d’Apollonio si chiede anche di rendere noti i provvedimenti adottati e se la questione è stata segnalata alle autorità competenti



ISERNIA. Caos ‘soste blu’: si riaccende il dibattito a Isernia in vista della seduta del Consiglio comunale di domani 4 luglio. In agenda figura infatti la mozione proposta dalla consigliera di Casapound Francesca Bruno che chiede l’annullamento del bando per l’affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento.

E, come più volte ribadito, anche per gli esponenti isernini del Partito Democratico l’unica strada amministrativa percorribile, più volte indicata e condivisa, è quella dell’annullamento in autotutela della gara e di tutti gli atti ad essa presupposti, preordinati e comunque connessi.

Non solo. Il Pd chiede formalmente al sindaco Giacomo d’Apollonio di “rendere noti pubblicamente i provvedimenti amministrativi finora adottati sul tema e le motivazioni sottese a tali eventuali scelte e, inoltre, di riferire in quella stessa sede se ha dato seguito, in qualità di pubblico ufficiale, a quanto da lui stesso dichiarato in Consiglio comunale, di procedere alle dovute segnalazioni alle autorità competenti”.

