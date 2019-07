Punto nascita chiuso, Toma a testa bassa: colpa della Grillo. Patto per la Salute, accordo in bilico

Il presidente della Regione Molise, a margine della Conferenza dei Presidenti, ha attaccato senza mezzi termini l’esponente del Movimento 5 Stelle: avevamo un accordo per discutere anche dei punti nascita. Mentre io aspettavo, correttamente, lei ha chiuso il reparto

CAMPOBASSO. Scenari completamente diversi, nel volgere di qualche ora. Dalla conferenza stampa del presidente ad oggi sono passati solo 2 giorni ma la vicenda del punto nascita di Termoli ‘brucia’ e grida vendetta.

E così oggi, a margine dei lavori della Conferenza dei Presidenti, il governatore della Regione Molise ha accusato senza mezzi termini il ministro 5 Stelle Giulia Grillo di essere la “responsabile politica della chiusura” del reparto del San Timoteo.

Le dichiarazioni del governatore della Regione Molise vengono rilanciate, nel pomeriggio, dalle colonne de ‘Il Quotidiano Sanità’.

“In Molise – ha dichiarato il presidente Toma - hanno chiuso il punto nascita di Termoli: per noi questa è un'azione gravissima che riteniamo politicamente attribuibile alla ministra Grillo. Ho fatto presente in Conferenza delle Regioni che avevamo un accordo con il Ministero della Salute per discutere nei tavoli tematici per il Patto per la Salute tanti argomenti, tra cui i commissariamenti e i punti nascita.

Io,nel rispetto della leale collaborazione, ho aspettato di discutere di questo tema ai tavoli, ma intanto che noi aspettavamo, il ministro ha chiuso il punto nascita di Termoli.

Nel frattempo - ha continuato Toma - non stiamo discutendo nulla sul Patto per la Salute e ho chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, di inviare immediatamente, oggi stesso, una missiva al ministro Grillo perché fosse sensibilizzata su questo gravissimo problema.

Noi non possiamo più aspettare. Qualora dovesse arrivare un provvedimento che riguarda la sanità, fra quelli che dovevano essere discussi per accordi già presi nell'ambito del Patto per la Salute, il Molise potrebbe non dare l'intesa”.

Sul punto ha parlato anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che ha gettato acqua sul fuoco. “Difficile per un punto nascita si blocchino le intese ma chiaramente ciò spetta alle scelte di ogni presidente.

Quello su cui il presidente Toma ha completamente ragione è che è un anno che abbiamo chiesto al Ministero di convocare un Tavolo per discutere dei Punti nascita e mi auguro che il Ministro Grillo ascolti questa richiesta”.

