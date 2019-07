Molise, calo record della popolazione: in diversi Comuni natalità a zero

Persi in quattro anni oltre 9mila residenti. Un trend negativo che riguarda l’Italia intera. A svelarlo l’ultimo bilancio demografico nazionale dell’Istat

CAMPOBASSO. Calo record della popolazione in Italia e, di conseguenza, anche in Molise.

A certificarlo l’Istat nel suo rapporto relativo al 2018 e diffuso oggi, in cui campeggiano i segni meno.

-0,2% per la popolazione residente nella Penisola che è diminuita di 124mila 427 unità; -4,0% di nascite, con una diminuzione di circa 18mila unità rispetto al 2017. Si parla di 439mila 747 bimbi iscritti all’anagrafe per un nuovo minimo storico dall’Unità di Italia.

Più decessi che nascite, dunque, nel Bel Paese ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Con Liguria, Toscana, Friuli, Piemonte e Molise che presentano decrementi naturali particolarmente accentuati, superiori al 5 per mille.

Il particolare, il bilancio demografico regionale evidenzia meno 2.876 residenti, con ulteriore decremento rispetto al 2017 di ben 920 unità. Il saldo naturale (nati-morti) è pari a -1.808. I comuni di Lupara, Molise, Montorio nei Frentani, Provvidenti, San Biase, San Felice del Molise, Sant’Angelo Limosano, per la provincia di Campobasso, e Castelverrino e Pizzone, per la provincia di Isernia, non hanno fatto registrare neanche un nato lo scorso anno.

Cosicché la popolazione molisana passa dai 308.493 del 1° gennaio ai 305.617 del 31 dicembre.

In quattro anni sono stati persi oltre 9mila abitanti. Precisamente, dal 2014 al 2018 si constata la perdita di 9.108 residenti.

Il tutto mentre in regione si combatte per la difesa dei Punti nascite.

