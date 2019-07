Toma a tutto campo: Giunta blindata, per ora non cambio nulla. IL VIDEO INTEGRALE

Il governatore: non chiudere i Punti Nascita finché il ministro della Salute Grillo non convocherà le Regioni in sofferenza. GUARDA IL VIDEO

CAMPOBASSO. Sanità, rapporti con la maggioranza e le minoranze, nomine politiche: il presidente della Regione Donato Toma a tutto campo con isNews nella diretta moderata dalla nostra collega Carmen Sepede.

Inizia ovviamente dalla sanità, dopo la chiusura del Punto Nascita a Termoli, il governatore. E riferisce dell'incontro avuto due giorni fa con il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. "Qualche giorno fa - ha dichiarato Toma - gli ho rappresentano che il commissariamento della sanità, come istituzione, non funziona, non sono contro le persone: i commissariamenti vanno aboliti, ho chiesto di porre all’attenzione del Consiglio dei ministri la modifica della delibera di nomina dei commissari 7 dicembre 2018; a mio avviso andrebbe inserita la necessità di chiedere il parere della Regione quando la struttura commissariale prende decisioni. Giorgetti mi ha ascoltato, ha convenuto sulla necessità di tornare sulla decisione presa e si è impegnato ad investire il Consiglio dei ministri sui miei desiderata”.

Toma ha poi ricordato, come ufficializzato con una nota stampa, di aver chiesto la revisione del numero dei parti necessari a mantenere in vita i Punti Nascita in Molise: 300, non più 500, un numero "sul quale sono stato drastico in Conferenza delle Regioni e in quella Stato-Regioni. E’ un anno che abbiamo posto la questione all’attenzione del ministro Grillo: non solo noi, ma anche Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno lo stesso problema in determinate aree del loro territorio. E’ un anno che aspettiamo la convocazione e ancora non arriva, dunque - ha sottolineato il presidente - c'è responsabilità politica del ministro Grillo: ho fatto, pertanto, un preavviso nei confronti dello Stato, l’ho fatto con la ministra Stefani, chiedendo di non chiudere i punti nascita fino a quando non avremo discusso".

Sgombra il campo anche sull'ipotesi ospedale unico, Toma: "Lo escludo - afferma perentorio - e non è nemmeno nelle corde dei commissari, credo si stia andando verso un ospedale centrale (a Campobasso) che avrà specializzazioni in numero rilevanti e i due spoke (Termoli e Isernia) . Sui 105 milioni di investimenti in edilizia sanitaria che stanno per essere sbloccati, i Ministeri hanno chiesto chiarimenti tecnici". Poi un passaggio sulla proposta di integrazione dell'ospedale Cardarelli con la Fondazione Giovanni Paolo II: 'Un'ipotesi bloccata - svela Toma - perché i ministeri affiancanti hanno posto eccezioni, ho l'impressione che la Fondazione non voglia realmente questa integrazione. La partita è in mano ai commissari".

Immancabile un passaggio politico sui rapporti con la Lega, principale partito del centrodestra: "Ottimi con il ministro Stefani e i sottogretari Coletto e Giorgetti, ma anche con il vicepremier Salvini. Non vedo perché, dunque, cambiare l'assessore della Lega in base a una mozione di sfiducia che si può democraticamente discuetere, ma non credo possa essere condivisa in quanto politicamente inopportuna. Gli assessori, com'è normale che sia, non sono perfetti, ma per ora non cambio nulla".

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale