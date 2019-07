Dissesto idrogeologico, il Governo stanzia oltre 4,4 milioni per il Molise

L’annuncio del deputato del M5S Antonio Federico: “Interventi immediatamente cantierabili”. Lavori previsti a Castel del Giudice, Duronia, Poggio Sannita, San Felice del Molise, Sepino e Pettoranello del Molise

CAMPOBASSO/ROMA. Il Governo centrale, con 315 milioni di euro, finanzia ben 263 interventi urgenti in tutta Italia per mitigare il dissesto idrogeologico.

Oltre 4,4 milioni vanno al Molise e per sei interventi previsti in altrettanti comuni.

L’annuncio è del deputato del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico, che spiega altresì nello specifico come saranno utilizzati i fondi.

“Il dettaglio degli interventi – afferma il portavoce pentastellato - prevede 385.000 euro per lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nell’Area Pip di Castel del Giudice; 1.250.000 euro destinati alla frazione ‘Casale’ di Duronia, per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale; 1.367.223 euro ancora per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico in località Castel di Croce-Scalzavacca a Poggio Sannita; 525.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza di un costone nel centro abitato di San Felice del Molise; 775.000 euro a Sepino, per il rifacimento del ponte in località Redealto con sistemazione degli argini e della viabilità; 131.853 euro per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico a Pettoranello del Molise, in località Prato e Formitella”.

Si tratta di interventi – specifica Federico - immediatamente cantierabili. “Il Governo – dichiara - mostra attenzione nei confronti del territorio assicurando procedure snelle e finanziamenti adeguati. Questa è solo la prima parte di quanto individuato nel bilancio dello Stato per finanziare interventi su frane, fiumi a rischio alluvione e risolvere situazioni di rischio per cittadini e manufatti. Oggi il nostro Paese soffre terribilmente per decenni di incuria e questo Governo intende risalire la china puntando sulla prevenzione e non sugli interventi che seguono i disastri. Ovviamente ci vorranno anni per recuperare il gap che si è creato tra le esigenze che ci sono sul territorio e quanto fatto realmente. Questi provvedimenti e il quadro normativo che abbiamo creato, tuttavia, permetteranno di avviare i cantieri velocemente creando anche lavoro in tanti comuni con opere diffuse utili per la vita dei cittadini. Siamo ben consapevoli che le situazioni critiche in Molise sono tantissime – conclude - ma intervenire sul doppio binario della prevenzione e della cura dell’ambiente, con procedure veloci e fondi adeguati, è sicuramente la strada giusta per risolvere i problemi”.

