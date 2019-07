'Svista’ 5 Stelle, confondono le Marche con il Molise. Social scatenati: il vento del cambiamento sposta le regioni

Ironico e caustico il commento del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida: ennesimo strafalcione, speriamo che i fondi arrivino davvero. I social si scatenano

CAMPOBASSO. Clamorosa svista geografica nella campagna di comunicazione del Movimento 5 Stelle: forse il Molise esiste ma solo di nome, visto che ha i confini di un'altra regione.

Nella grafica con il quale i pentastellati comunicano lo stanziamento di 4 milioni di euro per il dissesto idrogeologico del Molise, la regione viene scambiata con le Marche scatenando così l’ironia della rete, che non perdona.

Centinaia di post, di convidisioni del manifesto al quale prontamente è stato posto rimedio con la realizzazione della grafica giusta ma ormai il danno è fatto. E così i ‘guru’ della rete restano vittime di quel mezzo di comunicazione tanto osannato.

E anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, pubblicando la foto della grafica realizzata dal M5S commenta: “Ennesimo strafalcione geografico per il M5S. Arrivano i fondi per la Regione Molise ma la cartina mostra la Regione Marche. Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche...".

