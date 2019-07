‘La Grande Bellezza’ a Isernia: Toni Servillo a spasso per il centro storico

Il notissimo attore si sta godendo qualche giorno di tranquillità nella nostra regione

ISERNIA. La foto compare sui social network nel pomeriggio di oggi: Toni Servillo, star di film capolavoro quali ‘La Grande Bellezza’, ‘Loro’ e ‘L’uomo in più’, si sta godendo qualche giorno di tranquillità e vacanza nella nostra regione. Appassionati e fan non hanno rinunciato a qualche foto ricordo sulla terrazzina del bar Centrale a Isernia, scatti subito rimbalzati su Facebook.

Fa piacere notare come sempre più star scelgano il Molise per le loro vacanze - per Servillo, tra l'altro, non è la prima volta - a segno che la nostra piccola regione racchiude delle bellezze forse sottovalutate dagli stessi molisani ma apprezzate da altri.

Pietro Ranieri

