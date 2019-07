Risanamento del manto stradale: da Anas 10 milioni di euro al Molise

Lo rende noto il Movimento 5 Stelle regionale. Il Piano prevede 76 nuovi bandi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale



CAMPOBASSO. Con la nuova tranche del Piano nazionale 'Basta buche' di Anas sono in arrivo 10 milioni di euro per il Molise da utilizzare per il risanamento dei manti stradali, compresa la segnaletica orizzontale. Opere che si aggiungeranno agli altri interventi già finanziati o in corso d'opera. Lo rende noto il M5s regionale. Il Piano prevede 76 nuovi bandi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per un importo complessivo di 380 milioni di euro.

Entro l'8 luglio dovranno essere presentate le domande di adesione. "I bandi - si legge nella nota - recepiscono le recenti norme del decreto 'Sblocca Cantieri' targato M5S. In questo modo - osservano i pentastellati - si avrà una riduzione dei tempi di affidamento delle gare, con un'ulteriore possibilità di accesso per le piccole e medie imprese"

