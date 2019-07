Soste blu a Isernia, c’è l’accordo con la ditta: ecco la nuova mappa

Pagina 1 di 2

La Giunta ha dato il via libera per 867 stalli. Si attende l’ordinanza del sindaco per l’attivazione del servizio. ‘Cancellati’ 105 parcheggi rispetto a quanto previsto dal bando e saranno 40 in più di quelli deliberati dal Consiglio



ISERNIA. Caos strisce blu a Isernia, il Comune ha trovato l’accordo con la ditta e ha deciso: gli stalli a pagamento saranno 867. Questo vuol dire che verranno ‘cancellati’ 105 parcheggi rispetto ai 972 messi a gara. E le soste saranno 40 in più di quelle che inizialmente erano state approvate in Consiglio (827).

Lo si apprende dalla delibera di Giunta n. 133 del 4 luglio con la quale l’Esecutivo ha approvato “l’atto di transazione e accordo sottoscritto per accettazione dall’amministratore della A.J. Mobilità srl”. Dunque ha prevalso ‘la via di mezzo’, vale a dire il 5% dei parcheggi in più rispetto al numero di partenza che, di fatto, ha scongiurato un contenzioso con la ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Nella delibera è stata anche approvata la nuova mappa e per l’attivazione del servizio, sospeso da marzo, bisogna ora attendere un’apposita ordinanza del sindaco Giacomo d’Apollonio. Intanto i parcheggi (coperti e scoperti) saranno così distribuiti:

1) Largo Cappuccini n. 32

2) Via Occidentale - Piazza A. d'Isernia - Corso Marcelli n. 50

3) Piazza Tedeschi - Corso Garibaldi 1 - Corso Garibaldi 2 – Via E. d’Isernia n. 108

4) Via E. De Nicola n. 18

5) Via De Gasperi n. 31

6) Via Farinacci n. 22

7) Via G. Berta n. 71

8) Piazza della Repubblica - Corso Garibaldi 3 - 4 n. 78

9) Via Umbria 1 - Via Umbria 2 n. 96

10) Via Molise - Via Lazio n. 57

11) Corso Risorgimento n. 107

12) Via XXIV Maggio – Via Gorizia – Via F. Petrarca n. 63

13) Via Giovanni XXIII n. 9

14) Via E. Ponzio n. 15

15) Parcheggio coperto Auditorium n. 75

16) Parcheggio coperto Via Berta n. 35