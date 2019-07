Punto nascita di Termoli, Occhionero: un tavolo di confronto per trovare soluzione definitiva

Lo ha detto la deputata molisana di LeU, dopo che il Tar Molise ha concesso la sospensiva alla chiusura del reparto

CAMPOBASSO. Chiusura del Punto nascita di Termoli, dopo che il Tar Molise ha concesso la sospensiva, in attesa del giudizio di merito previsto per il 24 luglio, la deputata di LeU Giuseppina Occhionero chiede di superare gli steccati politici e di aprire un tavolo di confronto, per trovare una soluzione definitiva al problema.

“Mi congratulo vivamente con gli avvocati Romano e Iacovino per il grandioso successo ottenuto e lo dico con l'orgoglio di avvocato – le dichiarazioni di Occhionero - A questo punto è evidente che la questione è diventata esclusivamente politica e, pertanto, ritengo assolutamente necessario che tutti gli organi coinvolti si siedano attorno ad un tavolo, senza alzare bandiere di partito”.

“La strada della giustizia ci sta tendendo la mano – ha aggiunto la parlamentare molisana - la politica ha l'obbligo morale di stringerla e consentire che Termoli sia ancora mamma di tanti bambini. Il Molise non può soggiacere a regole che valgono per altre regioni anche per le sue peculiarità, quali la orografia, la bassa densità di popolazione e la difficoltosa viabilità. Questo, però, non può e non deve ridurci ad una regione di serie B – ha concluso - Noi non lo meritiamo”.

