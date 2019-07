‘No al ministro dell’odio’: a Campobasso il presidio di protesta

In piazza Prefettura la manifestazione per ribadire la contrarietà alle politiche del ministro Salvini



CAMPOBASSO. Si sono dati appuntamento in Piazza Prefettura per difendere i principi costituzionali e ribadire la propria contrarietà alle politiche di governo a firma Lega. Non solo immigrazione ma anche autonomia differenziata e politiche sul lavoro nella critica degli interventi.

All’iniziativa, organizzata dal comitato ‘Uniti per la Costituzione’, hanno aderito diverse sigle politiche e sindacali come il Partito Democratico, Sinistra Italiana, Cgil, Uds, Casa del Popolo, ANPI Molise e Libera Molise. “Prima gli italiani è una formula che non funziona più” tra le analisi gridate al megafono, “Questo è un Governa che abbandona il meridione spaccando l’Italia in due”.

Tra i presenti anche il segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla, il segretario della Cgil Molise Paolo de Socio, il portavoce di Potere al Popolo Italo di Sabato e il rappresentante di Libera Franco Novelli.

