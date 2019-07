Task force bipartisan per ‘salvare’ il Punto Nascita: Calenda e Matteo aderiscono all’appello

Le consigliere regionali sostengono l’idea del fronte comune lanciata questa mattina da Giusy Occhionero e Micaela Fanelli

CAMPOBASSO. Arriva a stretto giro di posta la prima ‘adesione’ all’appello lanciato dall’onorevole Giuseppina Occhionero e dal consigliere Micaela Fanelli. Ed è quella delle colleghe di Palazzo D’Aimmo, Mena Calenda e Paola Matteo che sostengono l’idea del fronte comune. “La battaglia per il punto nascite non ha colori politici” sostengono.

“Da donne e da consigliere regionali ci uniamo all’appello della collega Micaela Fanelli, sostenendo la battaglia di cittadini e istituzioni per scongiurare la chiusura del punto nascite dell’ospedale di Termoli” .

Convinte che la lotta contro il paventato ridimensionamento del “San Timoteo” non debba avere colori politici, aggiungono: “solo insieme, unendo le forze, si può evitare una chiusura che, di fatto, sancirebbe un duro colpo per tutto il Basso Molise. Siamo pienamente d’accordo – continuano - nel constatare la necessità di istituire un tavolo tecnico-politico, in cui tutti gli attori chiamati in causa siano pronti a collaborare per scongiurare la chiusura del reparto. Il futuro del Molise dipende anche dal salvataggio del punto nascite di Termoli”.

