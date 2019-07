Conte premia Isernia, successo doppio: 13 milioni per l'auditorium, 700mila per il turismo provinciale

Nell'ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo. Il Comune, col sindaco Giacomo d'Apollonio, centra l'importante obiettivo del completamento della struttura polivalente di via Giovanni XXIII; la Provincia pentra, col presidente facente funzioni Roberto Di Pasquale, porta a casa 700mila euro con l'iniziativa 'Percorsi della Storia'

ISERNIA. Successo per la missione del sindaco Giacomo d'Apollonio, impegnato oggi pomeriggio a Roma, a Palazzo Chigi, per la quarta e ultima riunione preliminare nell'ambito del Cis, il Contratto istituzionale di Sviluppo, che ha visto il Molise rispondere con ben 351 proposte.

A presiedere l'incontro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oltre ai rappresentanti di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

Per il Comune di Isernia, presentatario di tre progetti - uno sul completamento strutturale dell'auditorium, uno sul cosiddetto Mytho's Park, il Parco delle sorgenti del Volturno e uno sulla cosiddetta resilienza urbana nel centro storico - sarebbero stati di sicuro accordati 13 milioni di euro per l'auditorium 'Unità d'Italia', che rientra così nella graduatoria dei 66 progetti che verranno immediatamente finanziati grazie ai 220 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione gestito dal ministro Lezzi. A rappresentare Palazzo San Francesco, il sindaco e il consigliere delegato al Bilancio Giampiero Mancini.

Stessa sorte anche per il progetto 'Percorsi della Storia' della Provincia, rappresentata a Roma dal presidente facente funzioni Roberto Di Pasquale, che porta a casa comunque 700mila euro per il turismo a poco più di un mese dal suo insediamento a Palazzo Berta.

Si tratta, come dichiarato dal premier Conte dal proprio profilo Facebook, di "progetti che vanno dal recupero e dallo sviluppo turistico dei tanti percorsi tratturali (che interessano Isernia e altri 60 Comuni, ndr) alla realizzazione di un centro di eccellenza universitaria in tema di “Data Science” e di “Machine learning”; dal rafforzamento della viabilità alla valorizzazione dei prodotti turistici; dalla riqualificazione di un’importante parte del patrimonio museale e culturale, fino alla riqualificazione dei borghi e del patrimonio naturalistico e ambientale. Interventi che hanno l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale, economico e sociale del Molise rispetto ad altre regioni più virtuose, interventi che creano sviluppo e occupazione. Un lavoro straordinario, portato avanti di concerto con le istituzioni e gli stakeholders locali, grazie al prezioso e costante contributo di Invitalia. Un metodo di operare non calato dall’alto, che ci ha consentito di dare il via libera a progetti davvero funzionali per il territorio e le comunità locali".

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale