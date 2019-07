Verifica in maggioranza, Toma usa la metafora del mare: dialoghiamo, la bonaccia è pensiero unico

Dopo che l’assessore Mazzuto, oggetto di una mozione di sfiducia, ha rimesso le deleghe nelle sue mani, il governatore del Molise parla di dibattito in atto, che tiene conto degli equilibri regionali e del quadro politico nazionale

CAMPOBASSO. Usa la metafora del mare, per dire che in una maggioranza le onde, magari non troppo alte, sono preferibili alla bonaccia. Perché in una coalizione non c’è il pensiero unico, ma tra le diverse vedute si fa sintesi.

Quella che si è aperta dopo che l’assessore Luigi Mazzuto ha rimesso nelle sue mani le deleghe, ha detto il governatore del Molise Donato Toma, più che una verifica è una riflessione politica. Di certo generata dalla mozione di sfiducia all’amministratore della Lega, finita 10 a 10 e quindi respinta, con i voti dei 6 consiglieri del M5s, dei due esponenti dem e delle consigliere Aida Romagnuolo e Mena Calenda, che l’avevano presentata a febbraio.

“Siamo in estate – le parole di Toma - se guardiamo il mare ci sono momenti in cui non tira vento e c’è calma piatta. Ma per me è molto più suggestivo il paesaggio con le onde alte che si infrangono sulla costa. Così è la politica e la dialettica in una maggioranza. In questo momento – ha quindi precisato sfoderando l’ironia – il clima nella maggioranza è abbastanza sereno. Il mare è leggermente mosso, ma nella dialettica hegeliana – qui il riferimento alla filosofia - il mare mosso è il sale della vita. Noi abbiamo delle tesi e delle antitesi, con cui in democrazia si raggiunge una sintesi. Non c’è bonaccia, ma perché questa è caratteristica del pensiero unico, che a noi non piace, perché noi siamo una coalizione e non un movimento”.

E la posizione di Mazzuto? “Ieri Mazzuto era in piedi, in una posizione che spero mantenga anche per le prossime settimane – il presidente usa ancora una volta la battuta - L’assessore ha rimesso nelle mie mani il suo mandato senza se e senza ma e io sto riflettendo, guardando alla politica regionale e al quadro nazionale. Quando finirà la mia riflessione? Mi serve il giusto tempo per prendere decisioni importanti, che non vanno assunte in modo affrettato”.

“Non ho mai parlato di sfiducia del Consiglio nei miei confronti – ha quindi precisato – ho solo detto che il Consiglio è sovrano sulla tenuta di un presidente e che se ritiene che Donato Toma non ha compiuto le azioni programmatiche che lo stesso Consiglio ha approvato ha i rimedi, per far sì che il presidente si adatti”.

Qualcuno ha pronosticato un prosieguo della legislatura tutt’altro che agevole. “Andremo avanti come abbiamo fatto finora – Toma si mostra sempre ottimista - con determinazione, amore per il Molise, passione per ciò che facciamo, con la consapevolezza di essere professionisti prestati alla politica. Perché la politica non deve diventare professione, ma restare sempre missione”.

C.S.

