Lavoratori ex Ittierre, Toma chiede un incontro al premier Conte

Il presidente della Regione propone al capo del Governo di essere ricevuto insieme alle rappresentanze sindacali e di far propria la modifica normativa al Decreto Crescita

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è intervenuto sulla questione riguardate i lavoratori ex Ittierre a margine dell’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Vitale. «Il problema dei lavoratori della ex Ittierre – spiega Toma - non si risolve, purtroppo, percorrendo le strade che fin qui hanno portato al nulla di fatto. Questa mattina, nel corso di un incontro con l’assessore Mazzuto e i sindacati, abbiamo convenuto, quale tentativo di soluzione, di coinvolgere direttamente il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Come concordato – continua Toma - mi sono attivato da subito inviando una nota al Premier, al quale ho chiesto di essere ricevuto insieme alle rappresentanze sindacali e di far propria la modifica normativa al Decreto Crescita.

Al presidente Conte – conclude - ho anticipato la situazione paradossale che si è venuta a creare, laddove si consideri che la Regione Molise ha le risorse da destinare per la mobilità in deroga, ma non può erogarle per un cavillo normativo legato alla continuità di trattamento».

