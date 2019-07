Ex Cattolica, finisce l’era Zappia: giunte oggi le dimissioni

Nella breve nota viene spiegato che la decisione è stata presa “per ragioni personali”

CAMPOBASSO. Con una brevissima nota stampa, la Cattolica di Campobasso ha reso noto che il dottor Mario Zappia si è dimesso dall’incarico di direttore generale della fondazione ‘Giovanni Paolo II’, per ragioni personali.

Zappia due anni fa fu oggetto di un’indagine per truffa, nata da un esposto alla Procura di Campobasso in cui si chiedeva l’accertamento del possesso dei titoli idonei a ricoprire tale incarico. Gli inquirenti archiviarono il caso. “Il Presidente della Fondazione, il dottor Maurizio Guizzardi, e il Consiglio di amministrazione ringraziano il dottor Zappia per l’incarico svolto in questi anni”, si legge in chisura della nota.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale