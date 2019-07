Fondi per il villaggio di San Giuliano, Romagnuolo sul piede di guerra: “No a un centro per immigrati”

La consigliera regionale si dice perplessa per la scelta di finanziare con il Cis Molise la ristrutturazione delle casette e annuncia la presentazione di una interrogazione ad hoc, nonché la promozione di una mobilitazione da parte dei sindaci dell’area. Favorevole, invece, alla creazione di un centro anziani

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Finanziata, con 5 milioni di euro, dal Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise, la ristrutturazione del villaggio di San Giuliano di Puglia. Ma la scelta non piace alla consigliera regionale Aida Romagnuolo che alza subito le barricate: stop agli immigrati, sì invece a un centro per anziani. E prefigura una mobilitazione generale dei sindaci del territorio.

Questa la sintesi di una dura dura nota con cui l’inquilina di palazzo D’Aimmo annuncia altresì la presentazione di una mozione indirizzata al presidente della Giunta regionale.

“A dire la verità, - afferma Romagnuolo - non ho capito che sviluppo possa produrre quel ‘lager’ in una delle zone più abbandonate e depresse del Molise, tipiche da terzo mondo, anzi, personalmente nutro molte perplessità su questo finanziamento e sulla sua reale utilità. Allora mi chiedo come cittadina, come consigliere regionale e come strenuo difensore del nostro territorio, a che scopo tutto ciò? Mica per caso vogliono portarci un migliaio di immigrati?

Pertanto, - ancora l’esponete del gruppo ‘Prima il Molise’ - anticipo che presenterò in Consiglio Regionale subito una mia interrogazione al Presidente Toma per avere ragione delle mie perplessità. E tutto questo, prima di preparare le barricate e difendere con i cittadini una becera politica che porterebbe quel territorio all'isolamento totale. Se si tratta di creare una residenza per anziani o un ostello va bene, ma se si tratta di un centro Hub allora sarà battaglia, sarà ribellione civile.

Sarà mia premura inoltre, - aggiunge in chiosa - promuovere a Santa Croce di Magliano e con tutta quella rinnovata e dinamica amministrazione comunale con in testa il sindaco Alberto Florio (nella foto) e con il bravissimo consigliere comunale Giovanni Gianfelice tra i promotori del No Hub, un incontro dove verranno invitati alla mobilitazione tutti i sindaci, gli amministratori e i cittadini del comprensorio, al fine di gettare le basi e impedire uno scempio e il probabile suicidio di quel territorio”.

