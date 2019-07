Sanità pubblica e di qualità: il 22 luglio comitati in piazza a Campobasso

L’iniziativa si terrà in piazzetta Palombo a partire dalle ore 17:00



CAMPOBASSO. Un’ assemblea pubblica, alla quale tutti possono prendere parte, dove verrà esaminata la situazione inerente la sanità in Molise e per pretendere il ripristino ed il rilancio di una sanità pubblica di qualità. Questo l'obiettivo che lunedì 22 luglio, alle ore 17:00, porterà in piazzetta Palombo a Campobasso i seguenti comitati e associazioni: Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità del Molise; Associazione Isernia Bene Comune; Comitato Basso Molise Bene Comune; Comitato civico frentano; Comitato San Timoteo; Termoli bene comune- Rete della Sinistra; Comitato il cittadino c’è di Agnone; Comitato SS Rosario; Unione degli Studenti; Fiom Cgil; Soa; Fondazione Milani; Il Bene Comune; Libera contro le Mafie; Laboratorio progressista.

