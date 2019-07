Allarme criminalità organizzata, oggi la prima riunione della Commissione speciale

Presieduta da Vittorio Nola e costituita su decisione presa all’unanimità dal Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Allarme sicurezza, si è riunita questa mattina per la prima volta la Commissione speciale regionale a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise, costituita su decisione presa all'unanimità dal Consiglio regionale e presieduta da Vittorio Nola (M5s).

Nei giorni scorsi si è dimessa la consigliera di Paola Matteo. "In apertura di seduta - ha detto Nola - ho proposto ai colleghi di invitare la consigliera Matteo a ritirare le dimissioni presentate nei giorni scorsi per problemi interni alla maggioranza. Poco dopo, in Consiglio regionale, la stessa maggioranza è confluita nuovamente sul suo nome, riproponendola alla carica di vice presidente".

Quindi gli obiettivi della commissione. "Il primo riguarda la destinazione di tutti i fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari diretti ad attività che si concretizzano in Molise - ha chiarito Nola - l'altro improntato sulla sensibilizzazione del mondo della scuola, per informare e formare le giovani generazioni ai principi dell'etica e della legalità, con particolare attenzione alla lotta alle dipendenze”.

Quindi il riferimento al provvedimento adottato dal prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, che ha annunciato di aver emesso sette misure interdittive antimafia a carico di altrettante ditte operanti in Molise. E sospettate di avere legami con la criminalità organizzata in maniera diretta o indiretta.

“L'ennesima prova – ha concluso Nola - che la regione non è esente da possibili infiltrazioni e la conferma che la Commissione speciale può e deve porsi come argine a tali fenomeni".

