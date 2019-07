FinMolise, si cambia. Domani l’annuncio del governatore Toma

Alla vigilia della conferenza stampa trapelate indiscrezioni, sulle dimissioni, con conseguenti sostituzioni, nel cda della finanziaria regionale. Intanto pubblicato l’avviso pubblico per individuare i nuovi vertici dell’Asrem

CAMPOBASSO. FinMolise, si cambia. Rumors insistenti parlano di dimissioni e di conseguenti sostituzioni nel cda della finanziaria regionale, oggi presieduta da Filomena Iapalucci e di cui fanno parte Paolo Verì (amministratore delegato) e Giovanni Leva (consigliere).

Indiscrezioni trapelate a poche ore dalla conferenza stampa, che il governatore del Molise Donato Toma terrà domattina con l’ad Verì. Incontro in cui dovrebbe essere presentato il nuovo organigramma di FinMolise.

Nel frattempo qualcosa sta per cambiare anche nel vertice dell’Asrem, l’azienda sanitaria regionale. E’ stato infatti pubblicato l’avviso per il conferimento dell’incarico di direttore generale. Si tratterà in sostanza di trovare il successore di Gennaro Sosto, il manager nominato nel 2016 da Paolo Frattura. Incarico prorogato da Donato Toma, per garantire la continuità dell’azione di riordino del servizio, anche in considerazione della procedura per il rientro del deficit sanitario e nelle more della pubblicazione dell’avviso.

La selezione è rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria, pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Stessa procedura per l’individuazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Asrem, ruoli oggi ricoperti Antonio Lucchetta e Antonio Forciniti e da riaffidare. Nella fase due dello spoil system avviato da Toma.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale