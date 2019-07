Cani randagi: in Molise sono 25mila, Greco presenta una mozione in Consiglio

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle propone un nuovo Piano triennale di prevenzione e un Pronto Soccorso veterinario



CAMPOBASSO. In Molise, sono 57 mila i cani registrati all’anagrafe canina regionale, su una popolazione canina di circa 80 mila unità: 25 mila sarebbero dunque i randagi sul territorio regionale, per i quali non esiste un proprietario responsabile. Per questo motivo Andrea Greco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, propone una mozione sul tema del randagismo insieme a delle proposte per prevenirlo.

“La legge regionale – spiega Graco - disciplina la tutela degli animali d’affezione, promuovendone la protezione e l’educazione al rispetto al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Il testo normativo prevedeva, tra le iniziative da intraprendere, l’istituzione di un pronto soccorso veterinario, che a tutt’oggi manca in Molise. Nel vicino Abruzzo, per avere un’idea, funziona perfettamente.

Altro punto essenziale della legge – continua Greco - era l’istituzione di una apposita Unità Operativa di Prevenzione e lotta al randagismo. L’ultimo piano disponibile, secondo le nostre verifiche, risulta quello del 2013\2015, con uno stanziamento a bilancio di circa 1,2 milioni di euro, dei quali tuttavia sembrano essere stati effettivamente investiti solo 400 mila euro. Per tutte queste ragioni – sottolinea il consigliere pentastellato - abbiamo presentato una mozione con l’obiettivo di impegnare il Presidente Toma a predisporre, approvare ed attuare un nuovo Piano triennale di Prevenzione del randagismo, appostando risorse finanziarie adeguate.

È fondamentale – conclude Greco - che il piano tenga conto della necessità di una sorveglianza attiva del territorio, mediante banche dati informatizzate (geodatabase) della popolazione canina esistente; garantire il servizio di sterilizzazione presso gli ambulatori veterinari di Isernia e Campobasso, assicurando la presenza di medici veterinari e di attrezzature idonee; istituire, finalmente, un Pronto Soccorso Veterinario; predisporre, approvare ed attuare un’Unità operativa per la lotta al randagismo, nominando anche un responsabile, come previsto dalla Legge regionale del 2005”.

