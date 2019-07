Sanità, se ne parla il 30 luglio. Consiglio monotematico rinviato, Giustini e Grossi a Roma per il Tavolo tecnico

Inizialmente convocata per mercoledì prossimo, la struttura commissariale sarà impegnata nella riunione per la verifica del Piano di rientro della Regione Molise. Intanto per il 24 luglio è attesa anche la decisione del Tar sul ricorso contro la chiusura del Punto Nascita del San Timoteo di Termoli

CAMPOBASSO – La seduta monotematica del Consiglio regionale, dedicata alla situazione della Sanità molisana, è stata rinviata a martedì 30 luglio, a partire dalle 10.

La comunicazione ufficiale del presidente Micone il differimento dell’assise alla quale parteciperà la struttura commissariale e che, come è noto, era stata inizialmente convocata per mercoledì prossimo.

Angelo Giustini e Ida Grossi hanno comunicato che il 24 luglio saranno impegnati riunione congiunta del Tavolo adempimenti e del Comitato Lea, convocata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e Finanze per la verifica del Piano di rientro della Regione Molise.

Appuntamento quindi rinviato, con il medesimo unico punto all’ordine del giorno, “Nuovo Piano Operativo Sanitario 2019 –2021”. Nella seduta del 30 luglio, quindi, la struttura commissariale potrà relazionare anche sugli esiti della riunione del Tavolo Tecnico ma, in più, dovrebbe essere già nota anche la decisione assunta dal Tar Molise in merito al ricorso contro la chiusura del Punto Nascita di Termoli, attesa proprio per la prossima settimana (nella foto, i commissari Giustini e Grossi, ndr).

Il Consiglio regionale comunque sarà in riunione mercoledì 24 luglio, a partire dalle 10, per la trattazione degli altri punti iscritti all’ordine del giorno.

