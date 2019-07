L’annuncio di Giuseppe Conte: nei prossimi giorni in Molise per firmare il Contratto di sviluppo

Lo ha detto il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa convocata dopo la riunione del Cdm. La sua visita sarà preceduta dall’arrivo in regione del ministro per il Sud Barbara Lezzi, in Regione il 23 luglio

CAMPOBASSO. In Molise per la terza volta in cinque mesi. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, tornerà nei prossimi giorni in regione, per firmare il Contratto istituzionale di sviluppo del Molise. Lo ha annunciato lui stesso nella conferenza stampa che ha tenuto oggi a Palazzo Chigi.

“Nei prossimi giorni – ha detto Conte – sarò prima a Foggia e poi a Campobasso o Isernia, per sottoscrivere due Contratti istituzionali di sviluppo. Poi sarò a Cagliari con il ministro Lezzi. Abbiamo stanziato centinaia di milioni per lo sviluppo dei territori. Io sto lavorando e non vivacchiando”.

Una data ufficiale della nuova visita di Conte a Campobasso, dopo quelle dell’11 febbraio e del 15 aprile, ancora non c’è. Si parla della fine della prossima settimana, anche perché c’è da risolvere la questione relativa all’eliminazione dalla graduatoria del progetto per la riqualificazione dell’area sciistica di Campitello Matese.

Dieci milioni di euro assegnati a Ecomont, che, oltre ad avere in atto un contenzioso con il Comune di San Massimo per il mancato pagamento dei tributi, sembra abbia presentato un progetto privo del dettaglio finanziario e del requisito della immediata cantierabilità. ‘Cassazione’ che farebbe scalare la graduatoria dei primi 66 progetti finanziabili, con i 220 milioni di euro destinati nella prima fase al Molise. Riammettendo qualcuna delle opere che era stata esclusa per mancanza di fondi.

L’arrivo di Giuseppe Conte sarà preceduto dalla visita in Regione del ministro per il Sud Barbara Lezzi, il 23 luglio, impegnata in un confronto con il governatore Donato Toma e col governo regionale sull’impiego dei fondi comunitari. Anche per la Lezzi si tratta di un ritorno in Molise, dopo la visita istituzionale del settembre 2018.

Carmen Sepede

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale