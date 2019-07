Il caso Ecomont che imbarazza Toma: 10 milioni di euro alla società un tempo vicina al governatore

Pagina 1 di 2

Micaela Fanelli chiede di convocare l’amministratore delegato di Invitalia in audizione per capire se sia possibile finanziare progetti privati, senza il requisito della cantierabilità, a società che hanno anche debiti pregressi con gli Enti locali. Andrea Greco affonda il coltello nella piaga: il presidente Toma riferisca in aula circa il ruolo che, al Tavolo del Cis Molise, ha avuto nell’aggiudicazione dei 5 progetti della Ecomont srl da realizzarsi a Campitello Matese

CAMPOBASSO. Scoppia la bomba ‘Ecomont’, la società che compare nella graduatoria dei primi sui 66 progetti finanziabili nell’ambito dei Contratti istituzionali di Sviluppo.

Dieci milioni di euro da destinare ad una società privata per cinque interventi da realizzarsi a Campitello Matese: la stessa impresa avrebbe un debito e anche corposo con l’amministrazione comunale di San Massimo per il mancato pagamento di alcuni tributi. Una cifra che sembra aggirarsi sui 500mila euro. E, inoltre, si tratterebbe anche di una società con i conti non propriamente in ordine.

Ma c’è di più: l’attuale presidente della Regione ha ricoperto il ruolo di componente del collegio sindacale per oltre quindici anni e fino al 2013.

Dubbi, sospetti, pensieri nemmeno tanto reconditi quindi stanno prendendo forma in queste ore.

Governo ed Invitalia sembrano intenzionati a rivedere l’elenco, con particolare “attenzione nella verifica dell’intervento da 10 milioni di euro presentato dalla società Ecomont – spiega Micaela Fanelli che, nel corso della conferenza stampa tenuta lunedì assieme al collega consigliere regionale Vittorino Facciolla aveva rimarcato le modalità con le quali sono stati individuati i progetti che potrebbero essere finanziati - che, oltre ad avere in atto un contenzioso con il Comune di San Massimo, sembra aver presentato un progetto privo del dettaglio finanziario e del requisito della immediata cantierabilità, così come richiesto – almeno questo criterio era certo fin da dall'inizio – dalla scarna procedura per accedere ai finanziamenti del Cis”.

Un pastrocchio politico amministrativo, così lo definisce. “Avevamo segnalato inesattezze, illogicità e dubbi sulla gestione del Contratto istituzionale di Governo – spiega ancora il capogruppo del Pd in Consiglio regionale -, soprattutto sul finanziamento da 10 milioni di euro, accordato non si sa sulla scorta di quali criteri, ad una singola società privata, per interventi – anche questi di natura squisitamente privata – da realizzarsi a Campitello Matese mentre il progetto del Comune di San Massimo, che si proponeva il miglioramento delle infrastrutture pubbliche, in favore di tutti, è stato scartato. Anche questo non si sa sulla scorta di quale ragionamento.