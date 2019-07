Il Molise non ha le strade, ma avrà l’aeroporto. Lo scalo in provincia di Campobasso

In una riunione, promossa dalla Camera di Commercio, i primi passi per la costituzione della Società consortile per azioni, che dovrà occuparsi della gestione dell'Aviosuperficie



CAMPOBASSO. Un piccolo aeroporto regionale, per consentire ai molisani di muoversi più agevolmente e rapidamente, visto che le strade, così come sono, di certo lo consentono. Lo scalo, quello che in termini tecnici viene definito ‘Aviosuperficie’, dovrebbe sorgere in provincia di Campobasso, nell’area del Molise centrale.

Il progetto, più volte lanciato nel corso degli anni, più volte sospeso e ora rilanciato, sta andando avanti. Tanto che la Camera di Commercio di Campobasso ha convocato un’assemblea per il 29 luglio, per illustrare il programma di costituzione, per pubblica sottoscrizione, di una Società consortile per azioni, che dovrebbe occuparsi della gestione della struttura. Con tanto di appello rivolto a imprenditori, enti pubblici e privati, associazioni, banche e fondazioni, a farne parte.

Da capire se quello che sarà realizzato (ovviamente se sarà realizzato) è il progetto ‘Aviosuperficie L.C’, presentato un anno fa dal comandante Emilio Carosella, pilota di origine molisana che da tempo vive e lavora a Milano. Una rivisitazione di un vecchio studio, che prevedeva la costruzione di uno scalo tra San Massimo e Cantalupo.

Opera finanziata dalla Regione o dal Governo? E’ ancora da capire. Per il momento i molisani si accontentino di sognare. O, sarebbe meglio dire, di volare. Per ora con la fantasia.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale