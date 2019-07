Campobasso-Roma, scongiurato il trasferimento dell’autostazione da Tiburtina ad Anagnina

L’amministrazione capitolina torna sui propri passi. L’annuncio del deputato pentastellato Antonio Federico

CAMPOBASSO/ROMA. Scongiurato il trasferimento del terminal bus da Roma - Tiburtina all’autostazione Anagnina, paventato nei mesi scorsi e che avrebbe gravemente compromesso le sorti dei pendolari molisani, già alle prese con un trasporto pubblico non propriamente efficiente.

L’annuncio è del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. “Ieri, - afferma - nel corso della seduta della commissione Mobilità del Comune di Roma, l’amministrazione capitolina ha manifestato una intenzione chiara: continueranno ad arrivare e partire dalla stazione Tiburtina di Roma i bus delle linee interregionali che provengono dal Molise, ma anche da Abruzzo e Umbria e altre regioni del sud e nord Italia, a est della Capitale”.

“In questo modo – prosegue Federico - trova compimento l’impegno che nei mesi scorsi mi ha visto in contatto diretto con Enrico Stefano, presidente della III Commissione Mobilità al Comune di Roma. A lui ho rappresentato le difficoltà dei pendolari nel caso di trasferimento del terminal. Oggi possiamo dire – conclude - che almeno questi disagi per i tanti molisani che viaggiano per Roma, sono scongiurati”.

Una buona notizia, mentre è entrato in vigore l’aumento del 40% dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici locali e mentre si preannuncia un agosto di fuoco sulla linea ferroviaria Campobasso – Roma che, dal 3 agosto, nella tratta tra Cassino e la Capitale sarà interessata da lavori, per cui sarà necessario ricorrere verosimilmente a bus sostitutivi.

