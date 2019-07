Suor Mary Melone, la madre superiora che ha un posto speciale nel cuore di Papa Francesco

La religiosa ha vissuto la sua adolescenza a Pozzilli ed ha studiato al Fascitelli di Isernia. Fino al 2025 rivestirà l’impegnativa carica. Sua Santità l’ha voluta fra le sei suore che compongono la nuova Commissione di Studio sul diaconato delle donne

ISERNIA. Dal 15 luglio scorso, ricopre la carica di superiora generale delle Suore Francescane Angeline per il sessennio 2019-2025. Un impegno rilevante che aggiunge un altro tassello al cammino di fede che suor Mary Melone ha deciso di compiere dalla piccola Pozzilli, tanti anni fa.

La religiosa, nata nel 1964, ha vissuto la sua adolescenza nel centro dell’hinterland venafrano, ha frequentato il liceo classico ‘Fascitelli’ di Isernia, distinguendosi per le sue traduzioni in greco per la queli ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali.

Una ragazza con le idee chiare, talmente tanto che il suo ideale di vita le fu chiaro fin da subito. Il contatto con le Suore Francescane Angeline divenne tanto profondo che i voti furono la sua scelta di vita. Fu seguita, nel noviziato, da Suor Marina Sanesi che, in quel momento, viveva con le consorelle Giacomina e Giorgina nella comunità di Sessano del Molise.

Dal piccolo Molise, suor Mary ha iniziato un percorso di fede che l’ha portata a laurearsi in pedagogia, a conseguire il dottorato in Teologia Dogmatica e a diventare preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Redemptor Hominis” della Pontificia Università Antonianum.

Nel 2011 è stata nominata professore straordinario nella Facoltà di Teologia della stessa Università e, nel 2014, Papa Francesco l'ha voluta Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. È una delle sei donne nominate da Papa Francesco nella nuova Commissione di Studio sul diaconato delle donne.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale