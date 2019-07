Lavoro, sanità e trasporti: scioperi e proteste per i diritti negati. Il Molise che resiste scende in piazza

Si apre una settimana ‘bollente’ per le tante vertenze aperte in tema di sanità pubblica, trasporti e lavoro che non c’è. In settimana attesa la sentenza del Tar sulla chiusura del Punto Nascita del San Timoteo, questa sera a Termoli la manifestazione organizzata per tenere alta l’attenzione sul futuro del reparto

CAMPOBASSO. Tante vertenze aperte, troppi diritti fondamentali negati ad un territorio che li reclama a gran voce.

Il Molise si prepara ad una settimana ‘bollente’: si comincia questa sera a Termoli, dove a partire dalle 21 è prevista la manifestazione in favore del Punto Nascita del San Timoteo organizzata dal gruppo/comitato ‘Voglio nascere a Termoli’ che continua a mantenere alta l’attenzione sul tema sanità pubblica. Non finirà di certo qui visto che mercoledì (giorno in cui avrebbe dovuto tenersi il Consiglio regionale monotematico al quale sono stati invitati il commissario ad acta, Angelo Giustini, e il sub commissario Ida Grossi, assise rinviata al 30 luglio) a Roma si terrà la riunione del Tavolo Tecnico e a Campobasso, nella sede del Tar Molise, si deciderà del ricorso proposto da 13 sindaci del basso Molise e da una ventina di future mamme che, attraverso gli avvocati Massimo Romano e Vincenzo Iacovino, si sono opposti al decreto di chiusura del Punto Nascita e del Nido del nosocomio termolese. Ricorso che ha già incassato un primo punto a favore: la sospensiva del provvedimento che, di fatto, ha riaperto il reparto che funziona a pieno ritmo.

Domani mattina a Campobasso, arriva l’onda della protesta del coordinamento delle lotte guidato da Emilio Izzo. Dalle 9.30, con lo slogan ‘Libera il Molise’ il presidio nello spazio antistante la Prefettura del capoluogo, porterà all’attenzione i troppi diritti negati di una regione che soffre: il lavoro, la disoccupazione, la sanità pubblica, la chiusura degli ospedali, il rischio inquinamento, i trasporti pubblici. Una mattinata di protesta per rimarcare il depauperamento del territorio, che patisce gli effetti devastanti dello spopolamento e dell’isolamento.

Sempre a Campobasso, domani mattina alle 10, la Triplice sindacale molisana illustrerà le motivazioni della dello sciopero generale dei trasporti: il 24 luglio l’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori del trasporto pubblico mentre il 26 quello aereo. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti spiegheranno, nel corso di un incontro con la stampa, le modalità e le iniziative alla base dello sciopero generale che interesserà tutti i settori: il trasporto pubblico locale, i trasporto ferroviario, le autostrade, il trasporto merci, il settore dell’autonoleggio, il personale Anas. Naturalmente non saranno sottaciute le criticità del sistema molisano, alle prese da qualche giorno con l’aumento del 40% dei biglietti dei bus extraurbani e dei ticket dei treni a fronte di un servizio che non registra al momento particolari passi in avanti.

Domani pomeriggio, a piazzetta Palombo, nel cuore del capoluogo regionale, il Forum per la Sanità pubblica ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza per ragionare del sistema regionale, alle prese con il piano di rientro, la stesura del nuovo programma operativo che ‘disegnerà’ la sanità molisana per il triennio 2019-2021.

E come se non bastasse, in un territorio che soffre anche e soprattutto per la mancanza di prospettive occupazionali e che fa i conti ancora con vertenze decennali che coinvolgono centinaia di famiglie, continua il presidio dei lavoratori della Gam sui quali è caduta un’altra tegola di quelle pesanti: l’assenza al tavolo organizzato in Regione dell’Amadori adombra il sospetto che nulla di quanto immaginato per il rilancio del settore avicolo (e quindi per le possibilità occupazionali collegate) possa realmente concretizzarsi.

