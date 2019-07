Sanità, la mobilitazione riparte dalla piazza: "Tagliare risorse ai privati per salvare gli ospedali pubblici"

Assemblea di comitati e associazioni per fare il punto sui nuovi Piani sanitari

CAMPOBASSO. Il debito e il blocco del turnover: queste le motivazioni alla base del crollo del sistema sanitario pubblico del Molise nell'analisi dei comitati e delle associazioni per la difesa della sanità pubblica, riunitisi in assemblea aperta, oggi pomeriggio a Campobasso, in piazzetta Palombo.

Tra i presenti, non moltissimi a dire il vero, i sindaci di Campobasso e Isernia, Roberto Gravina e Giacomo d'Apollonio (accompagnato dall'assessore Sonia De Toma), gli esponenti del Pd di Isernia Ovidio Bontempo e Maria Teresa D'Achille e i consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, l'ex presidente del Consiglio comunale Michele Durante e il sindacalista Cgil Franco Spina.

Tra le strategie proposte per tentare di contrastare un disegno politico figlio di errori che si protraggono da tanto tempo, la trasformazione dei comitati in un coordinamento politico capace di incidere più a fondo nelle istituzioni; lavorare a una strategia di Piani operativi sanitari da proporre al governo e alle istituzioni regionali - nonostante i comitati non siano stati invitati al Consiglio regionale monotematico del 30 luglio prossimo - e tagliere risorse al privato convenzionato, da destinare solo sul pubblico, così da fermarne l'emorragia. Apprezzamenti, in tal senso, verso la proposta della deputata del Movimento Cinque Stelle Rosalba Testamento, che ha parlato nei giorni scorsi di un tetto fissato al 15 per cento delle risorse regionali come massimale da destinare ai privati.

Inevitabili, poi, gli attacchi verso la politica con interessi nel settore sanità: Antonio Sorbo, ex sindaco di Venafro, non si nasconde e fa il nome di Aldo Patriciello e del gruppo Neuromed, ma non mancano strali anche verso l'ex Cattolica da parte di altri esponenti dei vari forum e comitati.

