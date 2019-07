Cis Molise, Invitalia e Governo ai sindaci: basta polemiche su un’occasione straordinaria di sviluppo

Pagina 1 di 2

Oggi riunione tecnica a Isernia per l’esame dei progetti. Il 26 a Campobasso l’incontro con gli amministratori che protestano per l’esclusione dei loro elaborati. Sul caso Ecomont: “Se dovessero risultare pendenze, il finanziamento verrà revocato e questo è fuori discussione”.GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

ISERNIA. Cis Molise: oggi a Isernia una nuova riunione tecnica per l’esame dei progetti presentati. In Prefettura è arrivato l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, per un nuovo esame delle proposte presentate. “Analizzeremo i progetti uno per uno – ha spiegato – per comprendere a che punto sono e cosa bisogna fare per renderli immediatamente realizzabili. Alla fine della procedura prevista ai sensi della legislazione vigente, nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane saremo pronti perché il presidente del Consiglio Conte possa firmare il contratto”.

Tante le polemiche in atto in questi giorni, soprattutto sul caso ‘Ecomont’. “Il Mezzogiorno – ha detto in merito l’ad di Invitalia – è un posto strano, in cui sempre si privilegiano polemiche rispetto ad un punto, rischiando di perdere la visione positiva di insieme di tanti punti di cui questo contratto si compone. Il Cis per il Molise è un’occasione straordinaria per lo sviluppo di questa regione che ne ha tanto bisogno e sarà realizzato soltanto attraverso i progetti davvero meritevoli di essere attuati”. Altra polemica riguarda i Comuni esclusi. “Noi – ha ribadito Arcuri – abbiamo detto dall’inizio che questo è il primo gruppo di interventi che verranno realizzati e sappiamo per esperienza che anche all’interno di questo primo gruppo le economie per potere, molto presto, definire un secondo gruppo di progetti attivati. Il nostro obiettivo è fare tutti i progetti che sono meritevoli di essere realizzati. Se ci fate lavorare e avete un po’ di calma, non si fanno polemiche e si guardano i fatti vedrete che ci riusciremo tutti insieme”.

